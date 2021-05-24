Завтра в Баку будет ветрено и дождливо
БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются переменная облачность, пасмурная погода, ближе к ночи местами дожди, порывистый северо-западный ветер, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.
Температура воздуха на Абшеронском полуострове составит ночью 16-19, днем - 24-29, в Баку ночью - 16-18, днем - 26-28 градусов тепла.
Атмосферное давление составит 759 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 65-75%, днем - 45-50%.
Завтра днем в ряде северных и западных районов Азербайджана местами ожидаются грозовые дожди, вечером - ливни, град, утром местами прогнозируются туман, порывистый западный ветер.
Температура воздуха составит ночью 15-20, днем - 29-34, в горах ночью - 10-15, днем - 17-22 градуса тепла.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)