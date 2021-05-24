Шуша станет культурно-туристической зоной - министр

БАКУ /Trend/ - Готовится план действий в связи с объявлением города Шуша культурной столицей Азербайджана.

Как сообщает в понедельник Trend, об этом сказал журналистам министр культуры Анар Керимов.

По его словам, первоочередным является вопрос восстановления исторических и культурных памятников.

"Мы должны начать с этого. В то же время важна работа по восстановлению инфраструктуры. Разумеется, далее следуют вопросы возвращения в город населения и продолжения традиций.

В целом мы намерены превратить Шушу в культурно-туристическую зону", - сказал Керимов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)