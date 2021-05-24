В Баку прошла встреча азербайджанских гимнастов с многократным чемпионом Европы и мира Владиславом Оскнером (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Национальной арене гимнастики в Баку состоялась встреча посла 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике, известного спортсмена, многократного чемпиона Европы и мира, тренера Владислава Оскнера (Россия) с юными азербайджанскими спортсменами, сообщает в понедельник Trend.

16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике является одним из самых крупномасштабных соревнований, которые будут проведены Федерацией гимнастики Азербайджана в 2021 году. Чемпионат мира пройдет 27-29 мая в Национальной арене гимнастики в Баку.

В ходе встречи с юными азербайджанскими спортсменами, которые занимаются аэробной гимнастикой, Владислав Оскнер поделился своим бесценным опытом, рассказал о своем спортивном становлении, участии в многочисленных соревнованиях и чемпионатах.

Юным азербайджанским гимнастам была предоставлена возможность задать вопросы известному спортсмену. Их интересовало, кто в начале спортивной карьеры Владислава Оскнера был его кумиром, кого из соперников он считал сильным, как справиться с волнением на соревнованиях и т.д.

В беседе с азербайджанскими гимнастами Оскнер подчеркнул, что самое главное - это работа над собой: "Если спортсмен готов работать, никакие преграды ему не страшны. Желаю вам всегда идти вперед, несмотря ни на что".

Встреча с известным спортсменом очень вдохновила юных азербайджанских гимнастов, и, безусловно, даст большой толчок для их дальнейшего движения вперед в спорте.

Владислав Оскнер в свою очередь отметил великолепные условия, созданные для спортсменов в Национальной арене гимнастики в Баку.

"Это потрясающе, что у вас есть возможность тренироваться в столь замечательных условиях, с хорошими тренерами, и развивать свои способности. Надеюсь, что скоро мы увидимся на различных спортивных соревнованиях", - добавил он.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)