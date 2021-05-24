Национальная арена гимнастики в Баку превосходит все ожидания - многократный чемпион Европы и мира Владислав Оскнер

БАКУ /Trend/ - Зал Национальной арены гимнастики в Баку превосходит все ожидания. Безусловно, здесь созданы все необходимые условия, сказал в понедельник Trend посол 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике, известный спортсмен, многократный чемпион Европы и мира, тренер Владислав Оскнер (Россия).

Напомним, что 16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике является одним из самых крупномасштабных соревнований, которые будут проведены Федерацией гимнастики Азербайджана в 2021 году. Чемпионат мира пройдет 27-29 мая в Национальной арене гимнастики в Баку.

"Спортсмены, с которыми я приехал в Баку, были удивлены масштабом, потрясающей организацией, условиями, созданными для участия в соревнованиях.

Хочу выразить признательность в связи с тем, что Азербайджан взял на себя проведение чемпионата мира. Проделанная работа - это высочайший уровень, я искреннее восхищен", - подчеркнул Владислав Оскнер.

Говоря о своей миссии в качестве посла 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике в Баку, известный спортсмен отметил, что его основная задача максимально пропагандировать данную гимнастическую дисциплину: "Моя задача постараться привлечь больше детей, чтобы наш вид спорта еще больше прогрессировал и развивался".

Владислав Оскнер также отметил, что на следующий цикл в правила аэробной гимнастики будут внесены некоторые изменения.

"Правила будут меняться, Технический комитет Международной федерации гимнастики их уже подготовил, они уже опубликованы. Будем стараться работать по этим правилам. Развитие аэробной гимнастики, безусловно, будет связано с тем, насколько тренеры, команды сумеют быстро поймать эту тенденцию. Действительно, следующий год очень важный, много соревнований и надо быстро успеть перестроиться", - сказал спортсмен.

Говоря о том, как пандемия коронавируса отразилась на подготовке гимнастов, Оскнер отметил, что в некоторых странах тренировочные базы до сих пор закрыты, и спортсмены тренируются в домашних условиях, онлайн.

"Поэтому на предстоящем чемпионате мира сложно говорить о конкуренции, ведь неизвестно кто и как готов к соревнованиям", - добавил он.

(Автор: Джани Бабаева)