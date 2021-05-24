Синоптики предупредили о ветреной погоде в Баку
БАКУ /Trend/ - В Баку и на Абшеронском полуострове с полудня 25 и до 27 мая скорость северо-западного ветра будет достигать 15-18, в порывах - 20-23 метров в секунду.
Как передает в понедельник Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии, в эти дни в регионах Азербайджана будет наблюдаться нестабильная погода, пройдут грозовые дожди, местами ливни, возможен град. Скорость западного ветра будет достигать 15-20, местами - 23-25 метров в секунду.
Ожидается повышение уровня воды в реках Большого и Малого Кавказа, есть вероятность кратковременных паводков и селей.
(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)
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