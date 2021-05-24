В Азербайджане улучшены бытовые условия еще 121 семьи шехидов и участников войны (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане улучшены бытовые условия еще 121 семьи шехидов и участников Отечественной войны (с 16 по 23 мая), сообщает в понедельник Trend со ссылкой на Госагентство по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджана.
За указанный период Фонд YAŞAT оплатил медицинские расходы 110 семей шехидов и участников войны.
Кроме того, оплачена учеба членов двух семей шехидов и одного участника Отечественной войны.
В агентстве добавили, что будет проведена работа по улучшению бытовых условий еще 227 человек, оплате медицинских расходов 80 человек и погашению задолженностей 13 человек.
(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)
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