В Азербайджане вводятся COVID-паспорта

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет введены COVID-паспорта.

Как сообщает во вторник Trend, об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана сказал помощник Президента - заведующий отделом по экономическим вопросам и инновационному развитию Администрации Президента Шахмар Мовсумов.

По его словам, лица, которые получили две дозы вакцины, получат сертификат, связанный с вакцинацией.

"Второй сертификат - это сертификат иммунитета, он будет выдаваться переболевшим вирусом", - сказал Мовсумов.

Было отмечено, что оба этих сертификата будут называться COVID-паспортами и лица, владеющие любым из них, смогут пользоваться услугами спортивных оздоровительных учреждений.

"В будущем этот подход планируется применить и к участию в свадебных торжествах. COVID-паспорт также будет применяться в случае посещения концертов, театров, праздничных мероприятий", - сказал помощник Президента.

(Автор: Зейни Джафаров)

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