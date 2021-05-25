В Азербайджане вводятся COVID-паспорта
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будет введены COVID-паспорта.
Как сообщает во вторник Trend, об этом в ходе брифинга Оперативного штаба при Кабинете министров Азербайджана сказал помощник Президента - заведующий отделом по экономическим вопросам и инновационному развитию Администрации Президента Шахмар Мовсумов.
По его словам, лица, которые получили две дозы вакцины, получат сертификат, связанный с вакцинацией.
"Второй сертификат - это сертификат иммунитета, он будет выдаваться переболевшим вирусом", - сказал Мовсумов.
Было отмечено, что оба этих сертификата будут называться COVID-паспортами и лица, владеющие любым из них, смогут пользоваться услугами спортивных оздоровительных учреждений.
"В будущем этот подход планируется применить и к участию в свадебных торжествах. COVID-паспорт также будет применяться в случае посещения концертов, театров, праздничных мероприятий", - сказал помощник Президента.
(Автор: Зейни Джафаров)
Twitter: @jafarov_zeyni