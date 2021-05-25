Заражаемость коронавирусом в Азербайджане снизилась до 3% - Ягут Гараева (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В последние дни заражаемость коронавирусом в Азербайджане снизилась до трех процентов.

Об этом сказала 25 мая завотделом профилактики и контроля заболеваний Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Ягут Гараева на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, сообщает во вторник Trend.

Она отметила, что всегда обращают внимание не на количество заражений COVID-19, а на показатель заражаемости.

«В последние дни заражаемость коронавирусом в Азербайджане снизилась до трех процентов. Для нас это серьезный показатель. Больше всего случаев заражения фиксируется в социально активных возрастных группах», - сказала Гараева.

(Автор: Асиф Мехман. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)