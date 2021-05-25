Начались проверки в связи с перегруженными автомобилями на дорогах Азербайджана (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Госагентство автомобильных дорог Азербайджана начало проверки в связи с перегруженными автомобилями на дорогах страны.

Как сообщили во вторник Trend в агентстве, в последние годы в стране предпринимаются важные меры по модернизации, реконструкции и строительству автодорог республиканского и местного значения. В этой области Госагентство проводит регулярную работу.

Вопреки этому, некоторые физические и юридические лица, нарушая требования по допустимой нагрузке на ось грузовых автомобилей, перегружают транспортные средства и в таком состоянии передвигаются по дорогам общего пользования. Такие случаи, помимо наличия состава административного проступка, также приводят к повреждению дорожного покрытия и дорожных сооружений, а в некоторых случаях представляют угрозу для других участников дорожного движения.

Для пресечения таких случаев сотрудники ООО «Служба охраны автомобильных дорог» агентства и Главного управления дорожной полиции МВД в соответствии планом действий продолжают проверки в пунктах габаритно-весового контроля на магистралях и дорогах республиканского значения.

При выявлении водителей, нарушающих требования к максимально допустимым габаритно-весовым параметрам крупногабаритной и большегрузной техники, в рамках полномочий Агентства они отстраняются от дорожного движения, груз, превышающий допустимую норму, выгружается, а сами водители информируются о том, что несут административную ответственность.

В случае повторного нарушения сотрудники Главного управления дорожной полиции МВД составляют в отношении водителей протокол об административном проступке. В рамках этих мер за последние дни свыше 30 водителей были оштрафованы на 600 манатов.

В Госагентстве подчеркнули, что соответствующие шаги в данном направлении будут продолжены.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)