Бакинская высшая школа нефти и Университет Дьюка приступили к реализации тренинг-программы (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - В Бакинской высшей школе нефти сформирована группа слушателей Школы управления проектами (SPM), которая пройдет обучение по новой учебной программе Университета Дьюка штата Северная Каролина США.

Обучение модулям в рамках данной учебной программы будет проводится в соответствии магистерской программой Университета Дьюка.

На церемонии открытия новой группы слушателей SPM участвовали министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Мухтар Бабаев, председатель Правления государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, вице-президент BP по коммуникациям и пропаганде в странах Ближнего Востока и Каспия Бахтияр Асланбейли, а также принятые на курс слушатели.

Всего на курс обучения по новой программе SPM было принято 22 человека, среди которых есть руководители и ответственные сотрудники компании BP, Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию, Американской торговой палаты в Азербайджане (AmCham), Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики.

Выступая на церемонии, ректор БВШН Эльмар Гасымов поздравил слушателей Школы управления проектами с началом обучения, отметив, что многие выпускники программы SPМ, которая реализуется на постоянной основе, добились значительных успехов в карьере.

«Компании, работающие в государственном и частном секторах, проявляют большой интерес к Школе управления проектами и предпочитают, чтобы их сотрудники обучались в этой школе для повышения своей квалификации. Слушатели школы пройдут обучение по 7 модулям управления проектами на основе магистерской программы Университета Дьюка и получат международный сертификат», сказал он.

Ректор отметил, что слушатели, успешно завершившие курс по всем модулям программы обучения, получат право ставить перед своими именами инициалы DCPM (Duke Certified Project Manager), наподобие PMP или PhD.

Курс обучения охватывает такие модули, как «Управление проектами», «Руководство проектом», «Управление и коммуникация», «Управление рисками», «График работ и контроль затрат», «Подготовка специалиста по управлению проектами к экзамену PMP», «Управление контрактами», «Навыки ведения переговоров для менеджеров проектов», “Agile&Lean”.

Выступая на мероприятии, председатель Правления государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Заур Алиев, министр экологии и природных ресурсов Азербайджанской Республики Мухтар Бабаев, вице-президент BP по коммуникациям и пропаганде в странах Ближнего Востока и Каспия Бахтияр Асланбейли отметили, что среди слушателей курса есть много сотрудников организаций и компаний, которые они представляют, и что знания, которые они обретут в Школе управления проектами, сыграют важную роль в их будущей карьере.

По окончании церемонии была организована ознакомительная экскурсия по кампусу Бакинской высшей школы нефти.