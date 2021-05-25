В Азербайджане выявлено 284 новых случая заражения COVİD-19, выздоровели 545 человек
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 284 новых случая заражения COVİD-19, выздоровели 545 заболевших, скончались 10 человек, передает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 332 894 случая заражения коронавирусной инфекцией, 321 677 человек вылечились, 4 877 – скончались, число активных больных составляет 6 340 человек.
За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 9 825 тестов, в целом за все время пандемии – 3 468 615 тестов.
(Текст: Турал Гараджаев)
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