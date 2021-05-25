Граждане Азербайджана получили более 2 млн доз вакцины от COVID-19
БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 34 287 человек, сообщает во вторник Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.
За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 24 233, вторую – 10 054.
Общее количество использованных доз вакцины составило 2 021 371. Число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 1 158 631, вторую – 862 740.
Напомним, что процесс вакцинации начался в Азербайджане 18 января.
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)
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