Выросло число туристов, посещающих национальные парки Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Хотя в период пандемии поток туристов в национальные парки Азербайджана несколько сократился, в последнее время наблюдается рост их числа.

Как передает во вторник Trend, об этом в программе «Час эксперта» Министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана сказала замначальника Службы охраны биоразнообразия Арзу Самедова.

По ее словам, поток туристов в национальные парки страны в 2020 году сократился в два раза.

«В 2019 году национальные парки Азербайджана посетили 98 тысяч туристов, из которых 88 тысяч были местными. Поскольку из-за пандемии в 2020 году нацпарки были закрыты, этот показатель снизился. В прошлом году национальные парки посетил всего лишь 41 турист. Однако в настоящее время число посетителей, прибывающих в национальные парки, увеличивается. Только за первые пять месяцев 2021 года национальные парки посетили 38 779 туристов. Ожидается, что этот показатель увеличится в предстоящие месяцы», – отметила Арзу Самедова.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)