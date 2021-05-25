Первая тюркская цифровая медиа-платформа также будет предоставлять миру информацию о Карабахе – Real TV (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Первая тюркская цифровая медиа-платформа также будет предоставлять миру информацию о Карабахе.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в сюжете Real TV о проекте «Тюркский мир» (TURKIC.World), разработанном Агентством международной информации (АМИ) Trend и турецкой Albayrak Media Group.

В материале сообщается, что в качестве продолжения существующих политических, социальных, экономических и культурных связей между тюркоязычными странами появилась необходимость в создании единой коммуникационной платформы тюркского мира. Совместно учрежденный АМИ Trend и турецкой Albayrak Media Group проект «Тюркский мир» (TURKIC.World) служит именно этой цели. Этот проект, который является первой цифровой платформой в Азербайджане, в будущем будет расширяться.

Уникальное программное обеспечение дает возможность совершенствовать проект и подключать к новой цифровой платформе медиа других тюркоязычных стран. Также доступна мобильная версия цифровой платформы, которая станет основой для ее развития и улучшения.

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