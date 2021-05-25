Известные спортсмены призвали наших соотечественников присоединиться к благотворительному марафону YAŞAT (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В течение 30 лет мы не могли радоваться. Ведь часть нашей души жила тоской, болью по Карабаху. Под руководством Президента, победоносного Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева наша армия излечила нашу рану. А теперь мы должны помочь им.

Как сообщает Trend, об этом в обращении к соотечественникам в связи с благотворительным марафоном YAŞAT сказал олимпийский чемпион Фарид Мансуров.

Призвав азербайджанцев мира поддержать эту благородную инициативу, Ф.Мансуров сказал: «Дорогие друзья, я приглашаю вас присоединиться к благотворительному марафону YAŞAT. Посредством этого марафона призываю еще раз показать нашу солидарность, единство».

А пятикратный чемпион мира, одиннадцатикратный чемпион Европы по карате Рафаэль Агаев отметил, что во всех уголках мира наши соотечественники, сердца которых бьются в унисон с Родиной, были вместе с нами в 44-дневной Отечественной войне. Призвав поддержать в марафоне YAŞAT семьи шехидов, ветеранов, Р.Агаев сказал: «Давайте и сейчас будем вместе. Сила в единстве!».