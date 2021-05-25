Турецкая журналистка Фулья Озтюрк выразила свою поддержку благотворительному марафону YAŞAT

БАКУ /Trend/ - Я была свидетельницей кошмаров и массовых убийств, совершенных Арменией в Азербайджане, в Карабахе. А самое главное, своими глазами видела как азербайджанские солдаты героически сражались за эту великую Победу.

Как сообщает Trend, об этом сказала турецкая журналистка, корреспондент телеканала CNN Turk Фулья Озтюрк, говоря о благотворительном марафоне YAŞAT , организованном Фондом поддержки азербайджанской диаспоры по инициативе Государственного комитета по работе с диаспорой и фонда YAŞAT .

Выражая поддержку марафону YAŞAT, турецкая журналистка призвала доброжелательных людей присоединиться к этой инициативе: «Мы не должны забывать семьи шехидов, наших ветеранов и солдат».