БАКУ /Trend/ - Религиозные церемонии в мечетях Азербайджана будут проводиться с учетом правил карантина, сказал в среду Trend представитель Управления мусульман Кавказа (УМК) гаджи Шахин Гасанли.

Он отметил, что решение Оперативного штаба при Кабмине об открытии мест поклонения было с радостью встречено верующими: "Естественно, религиозные обряды и церемонии будут проводиться в рамках определенных правил. Касательно числа лиц, участвующих в них, никаких ограничений нет, но в мечетях, безусловно, будет соблюдаться социальная дистанция, люди будут пользоваться защитными масками. Соблюдение правил карантина будет контролироваться общинами мечетей".

Напомним, что на брифинге Оперативного штаба при Кабмине, состоявшемся 25 мая, помощник Президента – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Шахмар Мовсумов сказал, что с 10 июня в Азербайджане возобновляется функционирование мест поклонения.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)