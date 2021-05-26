В Азербайджане приемные экзамены в вузы по I-IV группам специальностей пройдут в два тура
БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в 2021 году приемные экзамены в вузы по I-IV группам специальностей также будут проводиться в два тура.
Об этом сказала на брифинге 26 мая председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Азербайджана Малейка Аббасзаде, сообщает в среду Trend.
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