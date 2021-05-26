Подведены итоги выпускных экзаменов, прошедших в Азербайджане 29-30 апреля

БАКУ /Trend/ - Подведены итоги выпускных экзаменов, проведенных в Азербайджане на уровне полного (11-летнего) среднего образования,

Как передает в среду Trend со ссылкой на Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ), участники экзаменов могут ознакомиться со своими результатами и графическим изображением «карты ответов» по этой ссылке. Узнать рабочие номера они могут здесь.

Также можно ознакомиться с результатами, отправив SMS с рабочим номером на короткий номер 7727.

Проверка письменных работ (ответов на открытые задания) проводилась в режиме онлайн.

Из 30 525 человек, которые должны были принять участие в экзаменах, 423 на них не явились. Результаты шести человек были аннулированы за нарушение правил экзамена.

Один из участников экзамена - выпускник средней школы № 2 села Дуярли Шамкирского района набрал максимальные 300 баллов.

Желающие обратиться в апелляционную комиссию в связи с результатами экзамена могут зарегистрироваться, заполнив электронную заявку, которая будет размещена на сайте ГЭЦ с 27 по 30 мая. Те, кто не пройдет регистрацию в течение указанного периода, позже не смогут подать апелляцию. Участие учащегося в обсуждении его обращения является обязательным. Вместе с ним в обсуждении может участвовать один из его родителей. Рассмотрение апелляции одного человека будет длиться не более 15 минут.

Государственный экзаменационный центр уже начал организацию онлайн-процесса (через программу Zoom или по телефону) для рассмотрения апелляций по результатам экзаменов, проведенных 15-16 апреля. Процесс апелляции будет продолжен в соответствии с последовательностью объявления результатов экзаменов по направлениям. Со всеми участниками, зарегистрированными для апелляции, свяжутся, их обращения будут рассмотрены.

До подачи заявления в апелляционную комиссию нужно ознакомиться со своими результатами, графическим изображением бланка ответов, критериями оценки каждого открытого задания на сайте ГЭЦ. Опыт предыдущих экзаменов показывает, что около 20-25 процентов участников экзаменов вообще не ответили на вопросы или обратились в комиссию без сопоставления своих результатов. Такие обращения рассматриваться не будут.

(Текст: Турал Гараджаев)