В Баку завтра будет до 26 градусов тепла

БАКУ /Trend/ - Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, вечером и ночью местами возможен кратковременный дождь, в течение дня умеренный южный ветер, сообщает в среду Trend со ссылкой на Национальную службу гидрометеорологии.

На Абшеронском полуострове ночью - 15-17, днем - 22-27, в Баку ночью - 15-17, днем - 24-26 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба, относительная влажность ночью - 65-75%, днем - 45-50%.

В ряде районов Азербайджана завтра возможны грозовые дожди, ночью местами сильные, град. Днем осадки постепенно прекратятся. Утром местами туман, ветер западный.

Ночью - 13-17, днем - 24-29, в горах ночью - 8-13, днем - 13-18 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Натаван Эфендиева)