В Баку будет изменена схема движения 23 автобусных маршрутов

БАКУ /Trend/ - В связи с проведением в Баку Гран-при Азербайджана Формулы-1, будет изменена схема движения 23 автобусных маршрутов из-за частичного или полного закрытия с 31 мая ряда дорог, сообщает в среду Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).