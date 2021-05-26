В Баку будет изменена схема движения 23 автобусных маршрутов (версия 2)

(первая версия в 14:36)

БАКУ /Trend/ - В связи с проведением в Баку Гран-при Азербайджана Формулы-1 будет изменена схема движения 23 автобусных маршрутов из-за частичного или полного закрытия с 31 мая ряда дорог, передает в среду Trend со ссылкой на Бакинское транспортное агентство (БТА).

В сообщении БТА говорится, что предусмотрены следующие изменения:

- автобусы №№ 1, 2, 4, 10, 46 и экспресс-автобус M3 будут двигаться по улицам Д.Алиевой, К.Сафаралиевой, Низами, проспекту Нефтяников и улице Ю.Сафарова;

- конечная остановка автобуса № 5 будет находиться на ул. С.Рагимова, а двигаться он будет по проспекту Азадлыг, улице С.Рагимова и проспекту Хатаи;

- автобус № 6 будет двигаться в двух направлениях - поселок "20-й участок" - ул. М.Усейнова (фуникулер) и сквер Ахундова - станция метро "Азадлыг проспекти";

- конечная остановка автобуса № 88 и экспресс-автобуса M7 будет находиться у станции метро «28 Мая», а далее они будут двигаться по улицам А.Пушкина и Д.Алиевой;

- конечная остановка автобусов №№ 6, 18, 31, 37 и 77 будет находиться на улице Б.Сардарова, а далее они будут двигаться по улицам Шейха Шамиля, Лермонтова и Б.Сардарова;

- конечная остановка автобусов №№ 53, 125 и 127 будет находиться на улице М.Усейнова (фуникулер);

- автобусы №№ 59 и 61 буду двигаться по улицам Самеда Вургуна, Шамси Бадалбейли и Рашида Бейбутова;

- автобус № 65 будет курсировать по улицам М.Мухтарова, А.Джавада и проспекту Азербайджана;

- автобус № 205 будет двигаться от Локбатанского ЦТО по Бакинской окружной дороге и до улицы М.Мушфига, а далее - по своему обычному маршруту;

- экспресс-автобусы М2 и М2А будут двигаться по улицам Мирзааги Алиева, Шамси Бадалбейли и Рашида Бейбутова, минуя проспект Нефтяников.

Напомним, что Гран-при Азербайджана Формулы-1 пройдет в Баку 4-6 июня.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)