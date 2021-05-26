В преддверии 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике в Баку прошла акция по посадке деревьев (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Федерация гимнастики Азербайджана в рамках предстоящего 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике, который пройдет 27-29 мая в Национальной арене гимнастики в Баку, провела акцию по посадке деревьев, сообщает в среду Trend.

Акция прошла в парке Национальной арены гимнастики 26 мая, за день до старта чемпионата мира.

В мероприятии приняли участие посол 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике, известный спортсмен, многократный чемпион мира и Европы, тренер Владислав Оскнер (Россия), представители Международной федерации гимнастики (FIG), местного организационного комитета, известные гимнасты, участники предстоящих соревнований.

Основная цель акции - восстановление экологического равновесия путем посадки деревьев, защита окружающей среды, обогащение атмосферы кислородом, привлечение внимания общественности к охране зеленых насаждений, а также более внимательное отношение людей, особенно представителей молодежи, к проблемам экологии.

Традиция проведения акции по посадке деревьев была основана в 2019 году, во время 37-го чемпионата мира по художественной гимнастике.

Отметим, что 16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике является одним из самых крупномасштабных соревнований, которые будут проведены Федерацией гимнастики Азербайджана в 2021 году. В ЧМ примет участие 171 спортсмен из 22 стран.

В ходе трехдневного соревнования гимнасты поборются в индивидуальной программе женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программах аэродэнс и аэростеп. Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ. В рамках чемпионата пройдут квалификации и финалы в каждой из категорий.

Азербайджан на соревновании представят Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Нурджан Джаббарлы, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов и Мадина Мустафаева.

Напомним, что в 2019 году впервые в Азербайджане прошел чемпионат Европы по аэробной гимнастике.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Константин Шапиро)