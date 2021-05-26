В Бакинской высшей школе нефти открыт пятый в мире центр ACCA (ФОТО)

БАКУ/Trend/ - Впервые в Азербайджане в Бакинской высшей школе нефти открылся новый центр Международной ассоциации сертифицированных бухгалтеров (Association of Chartered Certified Accountants - ACCA HUB), которая является партнером British Council.

Отметим, что в мире функционировало 4 центра ACCA HUB, а 5-ый был создан в Бакинской высшей школе нефти (БВШН), и он считается самым уникальным центром. В отличие от других центров, этот центр будет контролировать проведение экзаменов ACCA не только на английском, но и на русском языке. Центр ACCA HUB, созданный при Бакинской высшей школе нефти, начнет работу 7-11 июня. Более 2000 человек будут сдавать онлайн-экзамены в этом центре.

Хотя центр предназначен для ACCA, в ближайшие месяцы он может быть использован для проведения и других международных экзаменов.

В церемонии открытия приняли участие ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов, начальник отдела высшего и среднего специального образования Министерства образования Ниджат Мамедли, директор British Council в Азербайджане Самр Шах, преподаватели и студенты БВШН, представители СМИ.

ACCA (Association of Chartered Certified Accountants - Международная ассоциация сертифицированных бухгалтеров) - это самая быстрорастущая в мире организация бухгалтеров, которая более 30 лет является партнером British Council. Ежеквартально более 200 000 человек сдают экзамены ACCA в экзаменационных центрах British Council для повышения своей профессиональной квалификации. ACCA делает все возможное, чтобы обеспечить непрерывность процесса профессионального развития в период пандемии. Уже в 130 странах функционируют центы, где проводятся экзамены ACCA. Кроме того, ACCA создает возможность для сдачи экзаменов в домашних условиях. Сотни людей теперь могут сдавать экзамены ACCA дома с помощью системы онлайн-контроля, предложенной British Council.

Экзамены проводятся 4 раза в год (март, июнь, сентябрь, декабрь), каждый в течении 5 дней. Проведение экзаменов контролируется центрами, охватывающими все часовые пояса. Регистрация на экзамены ACCA проводится работниками центров, прошедшими специальные тренинги. Данная онлайн-платформа отвечает всем требованиям по защите конфиденциальности информации.

На церемонии открытия было подписано соглашение о сотрудничестве между Бакинской высшей школой нефти и British Council.