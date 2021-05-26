Электропоезда Баку-Сумгайыт 28 мая будут курсировать по графику выходного дня

БАКУ /Trend/ - Электропоезда Баку-Сумгайыт в День Республики, который ежегодно отмечается в Азербайджане 28 мая, будут курсировать по графику выходного дня, сообщает в среду Trend со ссылкой на ЗАО "Азербайджанские железные дороги".

По данным ЗАО, в этой связи количество электричек в обеих направлениях будет ограничено.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)