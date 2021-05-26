В Аппарате Омбудсмена Азербайджана создан сектор по защите прав детей

БАКУ/Trend/ - Принимая во внимание основные принципы государственной политики Азербайджанской Республики в отношении детей, а также рекомендации Комитета ООН по правам ребенка и других соответствующих международных организаций в Аппарате Омбудсмена создан сектор по защите прав детей.

Учреждение отдельного структурного подразделения по правам детей направлено на совершенствование деятельности и управления в этой сфере.

Сектор по защите прав детей будет способствовать систематизации существующих проблем в этой сфере, повышению информированности детей об их правах, обеспечению участия и доступа детей к рассмотрению касающихся непосредственно их вопросов, оперативному рассмотрению обращений, связанных с восстановлением нарушенных прав и свобод детей, а также укреплению сотрудничества с государственными органами, институтами гражданского общества, международными структурами, специализирующимися на защите прав детей.