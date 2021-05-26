Обнародовано число вакцинированных от COVID-19 в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - За последние сутки в Азербайджане вакцинацию от коронавируса прошли 34 615 человек, сообщает в среду Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

За сутки число граждан, получивших первую дозу вакцины, составило 26 149 человек, вторую – 8 466 человек.

Общее количество введенных гражданам доз вакцины по стране составило 2 055 986. Число граждан, привитых первой дозой вакцины, составляет 1 184 780, второй – 871 206 человек.

Напомним, что процесс вакцинации начался в Азербайджане 18 января.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Надир Насиров)