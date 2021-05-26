В связи с Гран-при Азербайджана Формулы-1 на ряде улиц Баку будет ограничено движение транспорта (версия 2)

Общество 26 мая 2021 17:05 (UTC+04:00)

изменен заголовок (первая версия в 16:33)

БАКУ /Trend/ - В связи с проведением Гран-при Азербайджана Формулы-1 на ряде улиц Баку с 31 мая по 8 июня будет ограничено движение транспорта.

Об этом сказал начальник отдела Управления государственной дорожной полиции Баку полковник полиции Вагиф Асадов, сообщает в среду Trend.

Он напомнил, что гоночная трасса начинается на площади Азадлыг, охватывает улицы А.Пушкина, Хагани, проспект Бюльбюля, улицы Зарифы Алиевой, Расула Рзы, проспект Нефтяников, улицу Азиза Алиева, Парные крепостные ворота, Площадь молодежи, улицы Истиглалият, Ниязи, площадь «Азнефть» и проходит по проспекту Нефтяников вдоль Приморского бульвара.

По его словам, с 31 мая по 8 июня будет ограничено движение транспорта на улицах К.Сафаралиевой, Р.Зорге, А.Пушкина, Р.Бейбутова, проспекту Бюльбюля, улицам С.Вургуна, Т.Эльчина, М.Гусейна, М.Лермонтова, Б.Сардарова, проспекте Азербайджана, улицах М.Усейнова, Заргарпалан, М.Мухтарова, Ш.Шамиля, А.Джалилова и Ю.Сафарова.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)

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