Названы правила посещения спортивных залов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - За исключением лиц в возрасте до 18 лет, спортивные залы и оздоровительно-восстановительные объекты смогут посещать только лица, имеющие COVID-19 паспорт (документ о вакцинации) или обладающие иммунитетом против COVID-19 (заболевшие и излечившиеся от коронавируса).

Как сообщает в среду Trend, соответствующее постановление подписал премьер-министр Али Асадов.

Отметим, что в целях предотвращения распространения в стране коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее возможных последствий особый карантинный режим на территории Азербайджана продлен до 06:00 первого августа 2021 года.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)