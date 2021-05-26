В Азербайджане продлен особый карантинный режим (версия 2)

Общество 26 мая 2021 18:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Для предотвращения распространения коронавирусной инфекции (COVID-19) и ее возможных последствий особый карантинный режим на территории Азербайджана продлевается до 06:00 первого августа 2021 года.

Как передает в среду Trend, об этом говорится в постановлении Кабинета министров Азербайджана.

Согласно документу, с 06:00 31 мая:

- отменяется требование ношения средств индивидуальной защиты дыхательных путей (медицинская маска, тканевая маска, респиратор и др.) в общественных местах на открытом воздухе;

- возобновляется деятельность метрополитена Баку;

- возобновляются междугородние и межрайонные пассажироперевозки на территории страны наземным и воздушным транспортом.

С 00:00 10 июня открываются места религиозного поклонения при условии их заполнения не более чем на 50 процентов и нахождения в одном помещении не более 50 человек.

Также возобновляется деятельность нижеприведенных сфер бизнеса и обслуживания:

- крупных торговых центров, за исключением находящихся там детских, других развлекательных центров и кинотеатров;

- спортивных и оздоровительных объектов (без требования носить индивидуальные средства защиты дыхательных путей);

- пляжей, бассейнов на их территориях, водных аттракционов и мест проведения спортивных игр.

За исключением лиц в возрасте до 18 лет, спортивные залы и оздоровительные объекты смогут посещать только лица, имеющие COVID-паспорт (документ о вакцинации) или обладающие иммунитетом к COVID-19 (заболевшие и излечившиеся от коронавируса).

С первого июля 2021 года не менее 80 процентов работников ряда сфер, в том числе услуг, для которых определено требование наличия COVID-паспорта или свидетельства об иммунитете к COVID-19, должны иметь такой паспорт или сертификат.

Соблюдение требований, установленных решениями Кабинета министров Азербайджана, а также другими государственными органами (структурами) по борьбе с коронавирусной инфекцией, в сферах бизнеса и обслуживания является обязательным.

Также разрешается присутствие ограниченного числа зрителей на четырех матчах чемпионата Европы по футболу в Баку.

За нарушение требований настоящего постановления физические, юридические и должностные лица несут ответственность в соответствии с Кодексом об административных проступках и Уголовным кодексом Азербайджана.

Постановление вступает в силу с 06:00 31 мая 2021 года.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Константин Шапиро)

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