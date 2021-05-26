Состоялось мероприятие, посвященное 110-летию генерал-майора Акима Аббасова (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - 25 мая состоялось мероприятие, посвященное 110-летию выдающегося военного и общественно-политического деятеля генерал-майора Акима Аббасова.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Министерство обороны Азербайджана, сначала была посещена могила генерал-майора Акима Аббасова на Аллее почетного захоронения. На церемонии присутствовали его родственники, представители Минобороны и общественности, курсанты. В сопровождении почетного караула к могиле генерал-майора был возложен венок.

Открыв юбилейное мероприятие в Учебно-тренировочном центре Вооруженных сил, заслуженный деятель искусств, персональный пенсионер Президента, полковник Абдулла Гурбани рассказал о тернистом жизненном пути и годах службы выдающегося военного. Было подчеркнуто, что Аким Аббасов с юных лет трудился во имя успехов и развития нашей страны.

До сведения участников мероприятия было доведено, что великий лидер Гейдар Алиев в годы руководства Азербайджаном проявлял бесконечное уважение к истории нашего народа и высоко ценил мужество и отвагу национальных героев и выдающихся полководцев, не покорившихся иноземным захватчикам.

Выступая на мероприятии генерал-лейтенант запаса Яшар Айдемиров сказал, что Аким Аббасов даже в самые сложные моменты боевых действий уделял особое внимание личному составу, всегда воодушевлял своих подчиненных к победе. С уверенностью было подчеркнуто, что каждый молодой человек, который видит в качестве примера историю жизни, военный путь и чувство патриотизма таких героических сыновей, как генерал-майор Аким Аббасов, достойно защитит нашу Родину.

В заключение сын выдающегося полководца Асим Аббасов отметил, что его отец, понимая важность воспитания молодежи в духе военного патриотизма, всегда участвовал в этом процессе. Он выразил признательность всем, кто приложил усилие для организации этого мероприятия.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)