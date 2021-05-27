Более половины заразившихся COVID в Азербайджане приходится на Баку

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане 54,2% заразившихся коронавирусом приходится на Баку, сообщает в четверг Trend со ссылкой на сайт koronavirusinfo.az

На втором месте – Абшеронская зона (13%), на третьем – Аранский регион (12%).

Далее следуют Гянджа-Газахская (7,2%), Шеки-Загатальская (4,1%), Губа-Хачмазская зоны (3,1%), Лянкяранский район (2,4%), Горный Ширван (2,3%), Верхне-Карабахский регион (1,4%). В Нахчыване заражаемость составила 0,005%.

В Азербайджане 21% заразившихся находится в возрасте 30-39 лет, 18% - 50-59 лет, 3% - в возрасте до 9 лет, 2% - лица старше 80 лет. Среди заразившихся 51% составляют женщины, 49% - мужчины. По предыдущей статистике, 54% заразившихся составили женщины, 46% - мужчины.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова)