ЧМ по аэробной гимнастике в Баку проходит на высочайшем уровне – российские спортсмены

БАКУ /Trend/ - 16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике в Баку проходит на высочайшем уровне, сказали в четверг Trend участники ЧМ, российские спортсмены Алексей Германов, Антон Колобов и Петр Перминов, выступающие в составе трио.

"Чемпионат мира организован на высочайшем уровне. Мы более 10 лет участвуем в международных стартах по всему миру. В Баку мы приехали во второй раз. Видим, что Азербайджан в полной мере готовится к соревнованиям. Для спортсменов, представителей команд созданы все условия. Организационный момент просто на пять с плюсом. Нам все нравится - город красивый, погода хорошая, люди добродушные", - сказал Алексей Германов.

В связи с санкциями Всемирного антидопингового агентства (WADA) все российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира вынуждены выступать без флага и гимна своей страны. В Баку спортсмены выступают под флагом российской федерации гимнастики.

По словам участников трио, данная ситуация никак не отразилась на их моральном настрое на чемпионате мира в Баку.

"Мы это знали… Это нас никак не подкосило, мы готовы к этим соревнованиям, готовы показать наше лучшее выступление", - сказали спортсмены.

Говоря о представленной программе в квалификации, гимнасты отметили, что допустили незначительные ошибки.

"Были недочеты, но в общих чертах мы сделали то, что хотели. Ровно прошли программу, без каких-либо серьезных ошибок. У нас сейчас новый состав в тройке, но в финале, естественно, будем стараться", - подчеркнул Антон Колобов.

Говоря о том, что соревнования проходят без зрителей, Петр Перминов подчеркнул, что делегации стран-участниц чемпионата мира поддерживают друг друга.

16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике проходит 27-29 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В нем принимает участие 171 спортсмен из 22 стран мира.

В ходе трехдневного соревнования гимнасты поборются в индивидуальной программе женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программах аэродэнс и аэростеп. Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ. В рамках чемпионата пройдут квалификации и финалы в каждой из категорий.

Азербайджан на соревновании представляют Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Нурджан Джаббарлы, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов и Мадина Мустафаева.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)