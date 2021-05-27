Более 6 тыс. человек собираются выехать 31 мая из Баку в регионы Азербайджана - Госслужба

БАКУ /Trend/ - Более шести тысяч человек собираются 31 мая выехать из Баку в регионы.

Об этом сказала в четверг Trend глава пресс-службы Госслужбы автомобильного транспорта Нурида Аллахъярова.

По ее словам, в этот же день региональные пассажироперевозки ожидаются на уровне 450 тысяч человек.

"Это составляет 75 процентов от суточного показателя пассажироперевозок до пандемии. Ожидается, что летом эта цифра будет еще больше", - сказала Аллахъярова.

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)