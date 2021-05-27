Когда нам сообщили, что соревнования состоятся в Баку, мы очень обрадовались – российская спортсменка армянского происхождения

БАКУ /Trend/ - Когда нам сообщили, что соревнования состоятся в Баку, мы очень обрадовались, сказала в четверг Trend участница чемпионата мира по аэробной гимнастике российская спортсменка армянского происхождения Духик Джаназян.

Духик Джаназян участвовала в Первых Европейских играх в 2015 году и в 11-м чемпионате Европы по аэробной гимнастике в 2019 году, которые были организованы в столице Азербайджана.

«Каждый раз приезжая в Баку на соревнования, восхищаемся организацией, людьми и в целом всей обстановкой. В Баку все так дружелюбно, атмосферно, красиво, безумно вкусные овощи и фрукты. Чемпионат мира организован прекрасно, площадка великолепная – все замечательно. Проведение чемпионата мира для нас – праздник, ведь такой большой срок мы были без соревнований, а в таких условиях тяжело поддерживать форму. Когда нам сообщили, что соревнования состоятся в Баку, мы очень обрадовались», – отметила она.

На чемпионате мира Духик Джаназян выступает только в составе трио, которое по итогам квалификации вышло в финал.

«Сегодня не совсем все получилось, но в целом выступили неплохо. Завтра выложимся на максимум, уверены, что в финале все будет намного лучше», – добавила спортсменка.

Отметим, что 16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике проходит 27–29 мая в Баку, в Национальной арене гимнастики. В нем принимает участие 171 спортсмен из 22 стран мира.

В ходе трехдневного соревнования гимнасты поборются в индивидуальной программе у женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программах аэродэнс и аэростеп. Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ. В рамках чемпионата пройдут квалификации и финалы в каждой из категорий.

Азербайджан на соревновании представляют: Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Нурджан Джаббарлы, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов и Мадина Мустафаева.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)