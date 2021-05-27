Определились финалисты ЧМ по аэробной гимнастике в Баку в индивидуальной программе у женщин

БАКУ /Trend/ - В четверг, 27 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку в ходе первого дня 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике определились финалисты в индивидуальной программе у женщин, сообщает Trend.

В финал вышли: Айше Онбаши (Турция, 21.800 балла), Теодора Куку (Румыния, 21.600 балла), Дарина Пашова (Болгария, 21.100 балла), Анна Булло (Италия, 21.100 балла), Белен Гуэллемот (Испания, 20.950 балла), Сара Кутини (Италия, 20.600 балла), Дарья Тихонова (Россия, 21.600 балла) и Татьяна Конакова (Россия, 21.250 балла).

Азербайджанская гимнастка Нурджан Джаббарлы в финал не прошла, она заняла 32 место с результатом 17.600 балла.

Отметим, что 16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике проходит 27–29 мая в Национальной арене гимнастики в Баку, в нем принимает участие 171 спортсмен из 22 стран мира.

В ходе трехдневного соревнования гимнасты поборются в индивидуальной программе у женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программах аэродэнс и аэростеп. Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ. В рамках чемпионата пройдут квалификации и финалы в каждой из категорий.

Азербайджан на соревновании представляют: Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Нурджан Джаббарлы, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов и Мадина Мустафаева.

Напомним, что в 2019 году впервые в Азербайджане прошел чемпионат Европы по аэробной гимнастике.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)