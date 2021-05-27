В Баку определились финалисты ЧМ по аэробной гимнастике в программе аэростеп

БАКУ /Trend/ - В ходе первого дня соревнований 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике в Баку определились финалисты в программе аэростеп, сообщает в четверг Trend.

В финал вышли: команда, представляющая Федерацию гимнастики России (17.700 балла), а также команда из Италии (17.200 балла) и Украины (16.850 балла).

16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике проходит 27-29 мая в Национальной арене гимнастики в Баку, и в нем принимает участие 171 спортсмен из 22 стран мира.

В ходе трехдневного соревнования гимнасты поборются в индивидуальной программе женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программах аэродэнс и аэростеп. Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ. В рамках чемпионата пройдут квалификации и финалы в каждой из категорий.

Азербайджан на соревновании представляют Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Нурджан Джаббарлы, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов и Мадина Мустафаева.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)