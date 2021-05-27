В Азербайджане выявлено 220 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 533 человека (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - В Азербайджане за последние сутки выявлено 220 новых случаев заражения COVİD-19, выздоровели 533 заболевших, скончались 6 человек, передает в четверг Trend со ссылкой на Оперативный штаб при Кабинете министров.

На сегодня в Азербайджане в целом выявлено 333 317 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 322 806 человек вылечились, 4 891 – скончался, число активных больных составляет 5 620 человек.

За последние сутки в Азербайджане для выявления коронавируса проведено 9 369 тестов, в целом за все время пандемии – 3 486 381 тест.

(Текст: Турал Гараджаев)