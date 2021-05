В Баку состоялась торжественная церемония открытия 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В четверг в Национальной арене гимнастики в Баку состоялась торжественная церемония открытия 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике, сообщает Trend.

На церемонии прошел парад флагов стран, участвующих в чемпионате мира, прозвучал Государственный гимн Азербайджана.

От имени судей, гимнастов и тренеров были произнесены клятвы, которые еще раз напомнили о соблюдении принципов здоровой конкуренции, справедливого судейства и справедливости в спорте. От имени гимнастов клятву произнес азербайджанский спортсмен Акиф Кяримли.

Далее было продемонстрировано танцевальное представление под названием Look of the heart (Взгляд сердца), которое было подготовлено инклюзивной танцевальной группой Dance Ability Azərbaycan.

Танцевальную композицию, в ходе которой прозвучала азербайджанская народная песня Ay, Laçın (Лачин), представили: Пакиза Самедова, Ульвия Гараева, Зарифа Бабаева, Эльвина Алиева, Назрин Мустафаева, Камран Зейналов Исмаил Мусаев.

Отметим, что 16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике является одним из самых крупномасштабных соревнований, которые будут проведены Федерацией гимнастики Азербайджана в 2021 году.

Чемпионат мира проходит 27–29 мая в Баку, в Национальной арене гимнастики. В нем принимает участие 171 спортсмен из 22 стран мира.

В ходе трехдневного соревнования гимнасты поборются в индивидуальной программе у женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программах аэродэнс и аэростеп. Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ. В рамках чемпионата пройдут квалификации и финалы в каждой из категорий.

Азербайджан на соревновании представляют: Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Нурджан Джаббарлы, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов и Мадина Мустафаева.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Надир Насиров)