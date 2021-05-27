Лучшие моменты первого дня чемпионата мира по аэробной гимнастике в Баку (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В четверг, 27 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку прошел первый день 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике, сообщает Trend.

В ходе первого дня ЧМ определились финалисты в индивидуальной программе у женщин, в составе трио и в программе аэростеп.

Отметим, что 16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике является одним из самых крупномасштабных соревнований, которые будут проведены Федерацией гимнастики Азербайджана в 2021 году.

Чемпионат мира проходит 27–29 мая в Баку, в Национальной арене гимнастики. В нем принимает участие 171 спортсмен из 22 стран мира.

В ходе трехдневного соревнования гимнасты поборются в индивидуальной программе у женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программах аэродэнс и аэростеп. Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ. В рамках чемпионата пройдут квалификации и финалы в каждой из категорий.

Азербайджан на соревновании представляют: Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Нурджан Джаббарлы, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов и Мадина Мустафаева.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

Trend представляет читателям фото с лучшими моментами первого дня чемпионата мира.

(Фото: Заур Мустафаев. Редактор: Надир Насиров)