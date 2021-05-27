Число скоростных поездов, курсирующих по маршруту Баку – Сумгайыт, будет увеличено (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - С 31 мая количество скоростных поездов, курсирующих по Абшеронской кольцевой железной дороге, будет увеличено.

Об этом в четверг сообщили Trend в ЗАО «Азербайджанские железные дороги».

Было отмечено, что с учетом обращений пассажиров к поездам, курсирующим по маршруту Баку – Пиршаги – Сумгайыт, были добавлены новые поезда № 6605, 6607, 6609, 6611, а по маршруту Сумгайыт – Пиршаги – Баку — № 6602, 6614, 6616, 6618 и 6626.

Представляем вашему вниманию новые графики движение поездов:

(Автор: Джейхун Алекперов. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)