Выступать на ЧМ в родном зале Национальной арены гимнастики – большое счастье – азербайджанская спортсменка

БАКУ /Trend/ - Выступать на чемпионате мира в родном зале Национальной арены гимнастики в Баку – большое счастье, сказала в четверг Trend участница чемпионата мира по аэробной гимнастике азербайджанская спортсменка Нурджан Джаббарлы.

«Конечно, ощущаю большую ответственность, ведь выступаю в своей стране. Это большое счастье, что в стенах Национальной арены гимнастики проходит чемпионат мира. Зная сколько в Азербайджане поклонников этого вида спорта, очень хочется выступить хорошо и порадовать их. Несмотря на то, что на трибунах не присутствуют зрители, мы ощущаем их поддержку», – отметила спортсменка.

Нурджан Джаббарлы добавила, что данные соревнования – ее первый чемпионат мира.

«Особого волнения во время выступления не было. На чемпионате мира я участвую в двух категориях – в индивидуальной программе и программе аэродэнс. Наверное, если сравнивать, то лично мне легче выступать в программе аэродэнс», – сказала спортсменка.

Отметим, что 16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике проходит 27–29 мая в Баку, в Национальной арене гимнастики. В нем принимает участие 171 спортсмен из 22 стран мира.

В ходе трехдневного соревнования гимнасты поборются в индивидуальной программе у женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программах аэродэнс и аэростеп. Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ. В рамках чемпионата пройдут квалификации и финалы в каждой из категорий.

Азербайджан на соревновании представляют: Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Эмиль Гулиев, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Нурджан Джаббарлы, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов и Мадина Мустафаева.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)