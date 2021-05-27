Сборная Азербайджана по футболу проиграла сборной Турции

БАКУ /Trend/ - Международный товарищеский матч между сборными Турции и Азербайджана по футболу на стадионе «Оба» в Аланье завершился победой хозяев поля.

Как сообщает Trend, cборная Турции выиграла матч со счетом 2:1. В составе сборной Азербайджана отличился Эмин Махмудов, в турецкой команде – Халил Ибрагим Дервишоглу и Каан Айхан.

Отметим, что после этого сборная Азербайджана сыграет товарищеские матчи против сборной Беларуси 2 июня в Минске и сборной Молдовы 6 июня в Кишиневе.