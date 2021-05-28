Госсекретарь США поздравил Азербайджан с Днем Республики

БАКУ /Trend/ - Госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Азербайджан с Днем Республики, сообщает Trend со ссылкой на американский Госдепартамент.

"От имени правительства США поздравляю азербайджанский народ с Днем Республики и праздную создание в 1918 году первого демократического правительства в мусульманском мире", - сказал Блинкен, слова которого приводятся в сообщении на сайте Госдепа.

Он отметил, что США ценят 30-летнее партнерство с Азербайджаном в сферах экономики, энергетики и безопасности.

По его словам, США признают значительный вклад Азербайджана в процесс диверсификации поставок энергоносителей в Европу по "Южному газовому коридору".

"Как сопредседатель Минской группы ОБСЕ США по-прежнему привержены оказанию помощи сторонам в переговорах по долгосрочному политическому урегулированию в Карабахе и ликвидации гуманитарных последствий боевых действий", - сказал Блинкен.

(Автор: Джейла Алиева. Редактор: Константин Шапиро)

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