ГЭЦ Азербайджана обнародовал результаты второй попытки сдачи экзамена в магистратуру вузов

БАКУ /Trend/ - Государственный экзаменационный центр (ГЭЦ) обнародовал результаты второй попытки сдачи приемного экзамена в магистратуру вузов и Академию наук Азербайджана, прошедшего 26 мая, сообщает в пятницу Trend со ссылкой на ГЭЦ.

С результатами можно ознакомиться на сайте www.e-gov.az.

Бакалавры также могут ознакомиться с ними, отправив номер своей работы на короткий номер 7727.

Из 14 693 бакалавров, которые должны были принять участие в экзамене, на него не явились 265.

Самый высокий результат - 96 баллов (из 100 возможных).

К выбору специальности допускаются бакалавры, сдавшие экзамен.

Для этого они должны с 1 по 6 июня пройти регистрацию на сайте ГЭЦ для участия в экзамене по способностям и сдать его в назначенный день.

Таблица с названиями специальностей будет опубликована в очередном номере журнала Magistr.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Константин Шапиро)