Организация ЧМ по аэробной гимнастике в Баку просто фантастическая – болгарская спортсменка

БАКУ /Trend/ - Организация чемпионата мира по аэробной гимнастике в Баку просто фантастическая. Это самые лучшие соревнования, в которых я участвовала, сказала Trend болгарская спортсменка Ана-Мария Стоилова.

"Подобных соревнований я нигде не видела. Выражаю признательность местному организационному комитету за потрясающий чемпионат. Счастлива вернуться на подиум, быть здесь очень приятно. Рада возможности продемонстрировать свое выступление. Даже несмотря на то, что получилось не все, буду стараться и в следующий раз выступлю лучше", - сказала Стоилова.

Она сообщила, что не в первый раз приезжает на соревнования в столицу Азербайджана и хорошо знакома с ее достопримечательностями.

"В предыдущие визиты гуляла по городу, осматривала достопримечательности. Мы старались после тренировок совершать прогулки по Баку, чтобы посмотреть знаковые места", - сказала спортсменка.

16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике проходит 27-29 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В нем принимают участие 166 спортсменов из 22 стран мира.

В ходе трехдневного соревнования гимнасты поборются в индивидуальной программе женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программах аэродэнс и аэростеп. Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ.

Азербайджан на соревновании представляют Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Нурджан Джаббарлы, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов и Мадина Мустафаева.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)