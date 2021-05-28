В Баку определились финалисты чемпионата мира по аэробной гимнастике среди смешанных пар

Общество 28 мая 2021 13:55 (UTC+04:00)
В Баку определились финалисты чемпионата мира по аэробной гимнастике среди смешанных пар

БАКУ /Trend/ - В ходе второго дня чемпионата мира по аэробной гимнастике в Национальной арене гимнастики в Баку определились финалисты среди смешанных пар, сообщает в пятницу Trend.

В финал вышли: спортсмены из Италии Микела Кастольди и Давид Донати (22.250 балла); российская пара Татьяна Конакова и Григорий Шихалеев (22.000 балла); представители Венгрии Даниэль Бали и Фанни Мазач (21.950 балла); гимнасты из Бразилии Лукас Барбоза и Тамирес Сильва (21.700 балла); пара из Болгарии Антонио Папазов и Ана-Мария Стоилова (21.450 балла); румынские гимнасты Давид Гавриловичи и Сармиза Никулеску (21.400 балла); еще одна пара из Италии - Марчелло Паттери и Анна Булло (21.250 балла); спортсмены из Украины Максим Бубен и Анастасия Исаенко (20.750 балла).

Азербайджанские спортсмены Владимир Долматов и Мадина Мустафаева в финал не прошли, заняв с результатом 20.650 балла 12-ю позицию.

16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике проходит 27-29 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В нем участвуют 166 спортсменов из 22 стран мира.

В ходе трехдневного соревнования гимнасты поборются в индивидуальной программе женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программах аэродэнс и аэростеп. Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ.

Азербайджан на соревновании представляют Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Нурджан Джаббарлы, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов и Мадина Мустафаева.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)

Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
&quot;Я – Азербайджанец!&quot; - В Киеве снят клип в честь Дня Республики в Азербайджане (ВИДЕО, ФОТО)
"Я – Азербайджанец!" - В Киеве снят клип в честь Дня Республики в Азербайджане (ВИДЕО, ФОТО)
В Париже прошел концерт в честь Дня Республики в Азербайджане (ВИДЕО, ФОТО)
В Париже прошел концерт в честь Дня Республики в Азербайджане (ВИДЕО, ФОТО)
В Баку состоялся праздник, посвященный Дню Славянской письменности и культуры (ФОТО)
В Баку состоялся праздник, посвященный Дню Славянской письменности и культуры (ФОТО)
Loading Bars
Day.Az Milli.Az Azernews.Az
Лента новостей
В Бакметрополитене опровергли утверждения о повышении стоимости проезда Общество 14:28
Коронавирус в Израиле: За сутки выявлено 13 новых зараженных, ни один больной COVID-19 не умер Израиль 14:13
Рост товарооборота между Турцией и Азербайджаном в апреле превысил $100 млн Турция 14:05
Аджария открывает туристический сезон с 15 июня Грузия 14:04
В Иране за сутки от коронавируса скончались 184 человека Общество 14:02
Кремль сожалеет, что США решили не возвращаться в Договор по открытому небу США 14:01
Песков заявил, что встречи Путина и Асада пока в планах нет Россия 14:00
В Баку определились финалисты чемпионата мира по аэробной гимнастике среди смешанных пар Общество 13:55
Туркменистан увеличил производство овощей Бизнес 13:50
ГЭЦ Азербайджана обнародовал результаты второй попытки сдачи экзамена в магистратуру вузов Общество 13:47
Россия и Словения договорились проработать правовую базу в области защиты инвестиций Россия 13:45
Штайнмайер заявил о намерении баллотироваться на второй срок президентом ФРГ Европа 13:43
В Агдаме создается промышленный парк - Указ Политика 13:31
Президент Ильхам Алиев побывал в крепости Шахбулаг в Агдаме Политика 13:28
Президент Ильхам Алиев побывал в мечети Гияслы в Агдаме Политика 13:27
В Агдаме будут созданы Музей Победы и Музей оккупации под открытым небом Политика 13:26
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии, посвященной началу восстановления города Агдам Политика 13:24
Глава Казахстана поздравил Президента Ильхама Алиева Политика 13:15
Президент Ильхам Алиев заложил фундамент нового здания Агдамской городской школы номер 1 Политика 13:14
Совокупный объем банковских вкладов населения Азербайджана вырос за год Финансы 13:12
Организация ЧМ по аэробной гимнастике в Баку просто фантастическая – болгарская спортсменка Общество 13:09
Президент Ильхам Алиев побывал в дворцовом комплексе, где расположен дворец Панахали хана в Агдаме Политика 13:07
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии закладки фундамента Агдамского промышленного парка Политика 12:51
Президент Азербайджана заложил фундамент первого жилого здания, которое будет построено в городе Агдам Политика 12:49
Президент Ильхам Алиев принял участие в церемонии высадки деревьев в Агдамском городском лесопарке Политика 12:48
Президент Азербайджана Ильхам Алиев прибыл в Агдам, заложен фундамент автомобильной дороги Барда-Агдам Политика 12:45
Грузы из Африки переориентированы на маршрут ТМТМ через Азербайджан, Грузию и Казахстан Транспорт 12:31
В столице и регионах Азербайджана за год незначительно снизилось банковское кредитование Финансы 12:27
Туркменистан и Израиль обсудили перспективы взаимодействия в ряде сфер Бизнес 12:25
В Баку стартовал второй день 16-го чемпионата мира по аэробной гимнастике (ФОТО) Общество 12:23
Скончалась заслуженная артистка Азербайджана Зохра Абдуллаева (ФОТО) Социум 12:21
Азербайджан вдвое увеличил экспорт пластмассы Бизнес 12:10
Село Гасанлы Джебраильского района (ВИДЕО) Общество 12:10
"Я – Азербайджанец!" - В Киеве снят клип в честь Дня Республики в Азербайджане (ВИДЕО, ФОТО) Культура 12:06
Азербайджан обнародовал экспорт нефти в Ирландию Энергетика 11:59
Метро Баку до окончания карантина будет работать в соответствии с рекомендациями Оперштаба при Кабмине Общество 11:55
Завтра в Баку будет до 28 градусов тепла Общество 11:50
Внешнеторговый оборот Турции в апреле превысил $40 млрд Турция 11:47
Армении стоит прислушаться к Азербайджану и передать карты минных полей - российский политолог Политика 11:38
Премьер Азербайджана встретился с белорусским коллегой Политика 11:36
В Париже прошел концерт в честь Дня Республики в Азербайджане (ВИДЕО, ФОТО) Культура 11:26
Проактивные услуги электронного правительства Азербайджана способствуют росту аудитории госпорталов ИКТ 11:24
Иран значительно увеличил импорт готовой одежды из Турции Турция 11:20
Армения обстреляла позиции азербайджанской армии в Нахчыване Политика 11:19
Афганский банк может открыть свой филиал в Туркменистане Бизнес 11:08
В России на 10% снизили экспортную пошлину на вывоз соевых бобов Россия 10:41
Азербайджан экспортировал в Швейцарию ненефтяную продукцию на более чем $68 млн Бизнес 10:36
Азербайджанская нефть продолжает дорожать Финансы 10:35
Госсекретарь США поздравил Азербайджан с Днем Республики Общество 10:31
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Да будет вечной независимость Азербайджана и свобода нашего народа! (ФОТО) Политика 10:26
Около 50% всех выданных кредитов в Азербайджане приходится на долю домохозяйств Финансы 10:25
Названы сроки выхода интерконнектора Греция-Болгария на полную мощность Энергетика 10:19
Thales улучшает экономические и технические характеристики линий Бакинского метрополитена Экономика 10:19
Начинается один из наиболее сложных этапов в строительстве газового интерконнектора IGB Энергетика 10:10
Назван срок проведения обязательных процедур после завершения строительства IGB Энергетика 10:07
Банки Азербайджана за год многократно расширили ипотечное кредитование Финансы 10:03
Губернатор Оклахомы подписал декларацию по случаю 103-й годовщины образования АДР Политика 10:01
Румыния объявила, что откроет границы для израильтян с 1 июня Израиль 09:55
Группа министров иностранных дел ЕС посетит страны Южного Кавказа Грузия 09:51
Обстановка в Армении грозит перерасти чуть ли не в гражданскую войну – экс-президент Армения 09:37
В Азербайджане празднуют первый День Республики после победы в Карабахе – репортаж Trend TV Политика 09:33
Нефть дорожает на перспективах увеличения спроса Энергетика 09:30
На улицах 7 городов Азербайджана установят современные осветительные системы Общество 09:29
ОБСЕ обеспокоена неоднократными сообщениями об инцидентах на границе Армении и Азербайджана Политика 08:57
Назначен регулярный авиарейс Афины-Тбилиси-Афины Грузия 08:34
1747 заболевших коронавирусом выявили за сутки в Казахстане Казахстан 08:27
В Microsoft заявили, что хакеры совершили новые кибератаки на госагентства США В мире 08:20
PASHA Bank фиксирует рост инвестиций во внедрение IT-технологий в банковский сектор Азербайджана Экономика 08:14
В Турции от COVID-19 вылечились свыше 5,07 млн человек Турция 07:47
США призвали ВОЗ к проведению второго этапа изучения происхождения коронавируса США 06:48
Япония продлевает режим ЧС до 20 июня в девяти префектурах Другие страны 05:57
Путин и Лукашенко встретятся в Сочи Россия 04:55
Два человека погибли после опрокидывания лодки у берегов Флориды США 04:23
Победу на выборах президента Сирии одержал Башар Асад Арабские страны 03:33
В Колумбии второй день подряд выявляют рекордное число случаев заражения коронавирусом Другие страны 03:14
ВОЗ заявила, что механизму COVAX грозит в июне нехватка 190 млн доз вакцин от коронавируса В мире 02:13
Два грузовых судна столкнулись у берегов Японии Другие страны 01:27
За сутки в мире выявили на 78 тыс. случаев COVID-19 больше, чем днем ранее В мире 00:52
Почти 30 человек пострадали в результате беспорядков на западе Колумбии Другие страны 00:22
В NASA рассказали, как прошел шестой полет вертолета Ingenuity на Марсе В мире 00:11
Сборная Азербайджана по футболу проиграла сборной Турции Общество 27 мая 23:48
Президент Ильхам Алиев сделал публикацию по случаю Дня Республики Политика 27 мая 23:40
Назначен исполнительный директор Агентства господдержки неправительственных организаций Азербайджана Общество 27 мая 23:24
Мосты Стамбула подсвечены цветами азербайджанского флага Общество 27 мая 23:23
Вице-премьер Туркменистана командирован в Минск для участия в заседании Совета глав правительств СНГ Туркменистан 27 мая 22:46
После победы Азербайджана во Второй Карабахской войне наши совершенные двусторонние отношения еще более укрепились - Премьер-министр Пакистана Политика 27 мая 22:38
ОАЭ безвозмездно выделили Узбекистану 27 млн долларов на строительство современной больницы Узбекистан 27 мая 22:35
В Грузии подтвержден индийский штамм SARS-CoV-2 Грузия 27 мая 22:23
Меркель сообщила о 13 млн привившихся от коронавируса в Германии Европа 27 мая 22:20
Благодаря Азербайджану Движение неприсоединения вносит большой вклад в глобальную повестку дня в области здравоохранения - минздрав Беларуси Общество 27 мая 21:43
Глава МИД Армении подал в отставку (Обновлено) Армения 27 мая 21:34
Россия призывает Армению и Азербайджан решать все возникающие проблемы мирным путем в ходе переговоров - МИД Россия 27 мая 21:31
В страну из Сирии доставлены 20 граждан Азербайджана – МИД Политика 27 мая 21:18
В США прокомментировали вероятность снятия некоторых санкций с Ирана США 27 мая 21:17
В войсках Нахчыванского гарнизона продолжаются командно-штабные учения (ФОТО/ВИДЕО) Азербайджан 27 мая 21:00
В этом году братский Азербайджан отмечает День Республики с чувством гордости в связи со справедливой победой, завоеванной в Отечественной войне - Эрдоган Политика 27 мая 20:11
В Исмаиллинском районе Азербайджана открылся офис «Друг МСБ» (ФОТО) Экономика 27 мая 20:07
Премьер-министр Пакистана поздравил Президента Ильхама Алиева по случаю Дня Республики Политика 27 мая 20:01
Реджеп Тайип Эрдоган поздравил Президента Ильхама Алиева по случаю Дня Республики Политика 27 мая 19:57
Российский банк назвал фактор возвращения азербайджанской экономики к росту Финансы 27 мая 19:42
Все новости