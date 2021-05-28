В Баку определились финалисты чемпионата мира по аэробной гимнастике среди смешанных пар

БАКУ /Trend/ - В ходе второго дня чемпионата мира по аэробной гимнастике в Национальной арене гимнастики в Баку определились финалисты среди смешанных пар, сообщает в пятницу Trend.

В финал вышли: спортсмены из Италии Микела Кастольди и Давид Донати (22.250 балла); российская пара Татьяна Конакова и Григорий Шихалеев (22.000 балла); представители Венгрии Даниэль Бали и Фанни Мазач (21.950 балла); гимнасты из Бразилии Лукас Барбоза и Тамирес Сильва (21.700 балла); пара из Болгарии Антонио Папазов и Ана-Мария Стоилова (21.450 балла); румынские гимнасты Давид Гавриловичи и Сармиза Никулеску (21.400 балла); еще одна пара из Италии - Марчелло Паттери и Анна Булло (21.250 балла); спортсмены из Украины Максим Бубен и Анастасия Исаенко (20.750 балла).

Азербайджанские спортсмены Владимир Долматов и Мадина Мустафаева в финал не прошли, заняв с результатом 20.650 балла 12-ю позицию.

16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике проходит 27-29 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В нем участвуют 166 спортсменов из 22 стран мира.

В ходе трехдневного соревнования гимнасты поборются в индивидуальной программе женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программах аэродэнс и аэростеп. Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ.

Азербайджан на соревновании представляют Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Нурджан Джаббарлы, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов и Мадина Мустафаева.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)