В настоящее время в Бакинском метро нет каких-либо технических проблем – ЗАО
БАКУ /Trend/ - В настоящее время в Бакинском метро нет каких-либо технических проблем.
Об этом в пятницу сказал Trend руководитель пресс-службы ЗАО «Бакинский метрополитен» Бахтияр Мамедов.
По его словам, после начала в метро пассажирских перевозок с 31 мая на линии могут быть пущены резервные вагоны.
«Это будет регулироваться на основании графика. Каких-либо проблем с этим нет. Однако просим пассажиров не отдавать предпочтение метрополитену без крайней надобности. В частности, учитывая спешащих на работу граждан, не рекомендуется садиться в вагоны, где наблюдается высокая плотность пассажиров», – сказал Мамедов.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)
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