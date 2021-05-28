Команда Азербайджана вышла в финал чемпионата мира по аэробной гимнастике в программе аэродэнс (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Команда Азербайджана вышла в финал чемпионата мира по аэробной гимнастике в программе аэродэнс с результатом 18.200 балла, сообщает в пятницу Trend.

В состав команды входят - Нурджан Джаббарлы, Мадина Мустафаева, Имран Имранов, Эльчин Мамедов, Нармина Гусейнова, Айхан Ахмедли, Нигяр Ибрагимбейли и Акиф Кяримли.

В финал чемпионата мира в программе аэродэнс вышли команды - из России (17.800 балла), Венгрии (17.700 балла), Румынии (17.550 балла), Италии (17.300 балла), Португалии (17.050 балла), Финляндии (16.950 балла) и Украины (16.950 балла).

Отметим, что у Азербайджана в квалификации лучший результат из всех команд.

16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике проходит 27-29 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В нем принимают участие 166 спортсменов из 22 стран мира.

В ходе трехдневного соревнования гимнасты поборются в индивидуальной программе женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программах аэродэнс и аэростеп. Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева)