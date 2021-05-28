В Баку состоялась церемония награждения победителей ЧМ по аэробной гимнастике в командном зачете (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В пятницу, 28 мая, в Национальной арене гимнастики в Баку прошла церемония награждения победителей и призеров чемпионата мира по аэробной гимнастике в командном зачете, сообщает Trend.

Первое место заняла российская команда, на втором месте - сборная Румынии, на третьей ступени пьедестала расположилась команда Венгрии.

16-й чемпионат мира по аэробной гимнастике проходит 27-29 мая в Национальной арене гимнастики в Баку. В нем принимают участие 166 спортсменов из 22 стран мира.

В ходе трехдневного соревнования гимнасты поборются в индивидуальной программе женщин и мужчин, в составах смешанных пар, трио, групп, а также в программах аэродэнс и аэростеп. Согласно правилам, один участник сможет выступить максимум в трех из этих программ.

Азербайджан на соревновании представляют Айхан Ахмедли, Балаханым Ахмедова, Владимир Долматов, Хошгядям Гулиева, Нармина Гусейнова, Нигяр Ибрагимбейли, Имран Имранов, Нурджан Джаббарлы, Акиф Кяримли, Эльчин Мамедов и Мадина Мустафаева.

Соревнования проходят в соответствии с действующими в Азербайджане карантинными мерами в связи с пандемией, с учетом санитарно-эпидемиологических требований и без зрителей.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)